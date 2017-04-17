Taraftar Mbia'yı İstiyor!

Trabzonspor taraftarları sosyal medyada Çin'de forma giyen eski futbolcuları Stephane Mbia'nın geri alınması istedi.



Trabzonspor'da taraftarlar Başkan Muharrem Usta'ya mesaj atarak, Mbia'ya da, "Geri dön" çağrısı yaptı.



Ancak mevcut yönetim ile olaylı bir şekilde ayrılan Mbia, alacakları nedeniyle kulüple sorunlar yaşamasıdnan dolayı Trabzonspor yönetimi henüz net bir adım atmış değil.



Ersun Yanal bir önceki döneminde Mbia'yı istemiş ancak transfer kendisi ayrıldıktan sonra yapılmıştı.







(TS Kulis)