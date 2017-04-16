Tarabya Köşkü Önünde Kutlama...

Haber - Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA



Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla kutlama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Trabya Köşkü önünde toplanma başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile gelenlerin yanı sıra araçlarıyla konvoy oluşturanlar korna çalarak, Tarabya Köşkü'nün Sahil yolu girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.



Öte yandan bazı kişilerin seçim sonuçları sahil yolu kenarında bekleyen canlı yayın araçlarından takip ettikleri görüldü.