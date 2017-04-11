Tapu Takas Sistemi ile Güvenli Para Transferi Mümkün"

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Tapu Takas Sistemiyle tapuda güvenli para transferinin mümkün olduğunu söyledi.



Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Gayrimenkulün nakit satış işlemleri sırasında yaşanan en önemli problemlerden birinin satış bedeli olan tutarın satıcıya nasıl ödeneceği olduğunu belirtti. Özelmacıklı "Bunun sebebi ise tapu dairesinde taraflar arasında imzalar atılmadan önce para alışverişinin tamamlanmış olması gerekiyor. Satış işlemi bittikten sonra, satıcının parayı almamış olması durumunda herhangi bir hak iddia edilemiyor, bu nedenle alıcı ve satıcı tarafından kullanılabilecek en sağlıklı yol Tapu Takas sistemidir" dedi.



"Tapu Takas Sistemi birçok avantaj sunuyor"



Tapu Takas Sisteminin mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş zamanlı olarak el değiştirmesine imkan tanıdığını aktaran Özelmacıklı, Sistemin tarafların güven probleminin bertaraf edilmesi, nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması ve düşük maliyetle hızlı transfer kolaylığı sağladığını ifade etti. Nakit paranın taşınması, sayılması ve sahte para içerme riskinin çözümünün tapu takas sisteminin kullanımı ile bertaraf edilebileceğini belirten Özelmacıklı, "Sistem eş zamanlı değişimi mümkün kılıyor. Bu sayede alıcı ve satıcının birbirlerine güven problemi ortadan kalkıyor. Düşük maliyeti ile sistem birçok avantaj sunuyor. Tapu takas sistemi dışında bloke çek ile ödeme aracı da var. Burada da çekin sahte olması, maliyeti gibi nedenlerle her zaman tercih edilmiyor. Havale ve EFT'de ise günlük limitlerin, transferin satıştan önce gerçekleşmesinin ve daha sonra satışa geçilmesi güven sorununu beraberinde getiriyor" diye konuştu.



Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Özelmacıklı, "Alıcı ve satıcı kendilerine ait bilgilerini tapu dairesine başvuru sonrasında alınan e-ödeme numarası ile birlikte taputakas.com.tr adresinden veya mobil uygulama üzerinden girerler. Tarafların bilgileri TAKBİS'te sorgulama yapılarak, sorgulama sonucu satış işleminin tamamlanıp, taşınmazın alıcı adına tescil edildiğinin öğrenilmesiyle, alıcının hesabındaki para Takasbank aracılığıyla anlık olarak satıcının hesabına transfer edilmektedir. Bunun için de alıcı ve satıcıdan sadece 70 TL bir hizmet bedeli alınmaktadır" şeklinde konuştu.



"Sistem yeterince bilinmiyor"



Sistemin tapu işlemlerinde para transferi sırasında en güvenilir yöntem olduğunu lakin yeterince bilinmediği ifade eden Özelmacıklı şunları söyledi: "Sistem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde işliyor. Lakin uygulamada 2016 yılında sadece 5 adet işlem bu sistem üzerinden gerçekleşti. 2017 Şubat ayı itibariyle de 2 adet işlem gerçekleşti. Sistem henüz beklenen seviyede kullanılmıyor. Yaygınlaştırılması için, yabancı para cinsinden işlemler, yabancı uyruklu kişilerin işlemleri ve kredili işlemler için de geliştirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz". - İSTANBUL