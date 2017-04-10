Tapu dairelerinin önünü mesken tutan kapkaç fareleri yakayı ele verdi

Tapu Dairelerinin önüne pusu kurup kapkaç yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı



İSTANBUL - İstanbul'da, tapu dairelerinin önüne pusu kurup 'kapkaç' yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddia edilen 2 kişi, polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un bazı ilçelerinde ticari banka önlerinde ve tapu dairelerinde artan kapkaç ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin eşgalini belirleyen polis, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Sancaktepe ilçelerindeki tapu dairelerinden çıkan vatandaşları takip ederek ellerindeki para dolu çanta ve poşetleri 'kapkaç' yöntemiyle çalıp kaçan şüphelilere operasyon düzenledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin Ataşehir'de bir tapu dairesi önünde hususi bir otomobile düzenlediği operasyonda M.C. ve M.Ç. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, zanlıları sahte plakalı otomobil içinde kapkaç yapmak için avını beklerken ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların, Beylikdüzü Tapu Dairesi çıkışında Emin Y. adlı vatandaşın 175 bin TL bulunan ev parasını bankaya giderken otomobille kapkaç yaptıkları, yine Sancaktepe Tapu Dairesi önünde Murtaza U. adlı vatandaşın 80 bin TL'sini alarak kayıpları karıştıkları ortaya çıktı. İki şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan kapkaç olayları ile ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.C. tutuklanırken, suç ortağı M.Ç.'nin ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

Tapu Dairelerin önüne pusu atan zanlılar güvenlik kameralarına takıldı

İstanbul'un dört farklı ilçesinde yer alan tapu daireleri önüne pusu kurup kapkaç yapan zanlılar, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Beylikdüzü Tapu Dairesi'nden çıkan Emin Y. adlı vatandaşı takibe alan zanlıların, Y.'nin elindeki 175 nin TL bulunan çantayı alıp hazır bekleyen beyaz bir otomobile hızla binerek kaçış anları yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamera kayıtlarında ise, Sancaktepe Tapu Dairesi'nden çıkan Murtaza U. adlı şahsı takip eden zanlıların, siyah bir otomobille yanına yaklaşıp U.'nun elindeki para dolu çantayı alması görülüyor.