Tapu Daireleri ve Banka Önlerinde Kapkaç Yapan 2 Kişi Yakalandı

İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde tapu daireleri ve banka önlerinde 'kapkaç' yöntemiyle vatandaşların parasını çaldkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka önlerinde ve tapu dairelerinde artan kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı. Eşkali belirlenen şüphelilerin Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Sancaktepe'de kapkaç yaptıklarıını tespit edildi. Ekipler, Ataşehir'de M.C. (27) ve M.Ç. (42) adlı iki şüpheliyi, sahte plakalı otomobil içinde kapkaç yapmak için araç içinde beklerken yakaladı. Şüphelilerin Beylikdüzü Tapu Dairesi çıkışında Emin Y., adlı vatandaşın 175 bin TL bulunan ev parasını bankaya giderken otomobille kapkaç yaptıkları, yine Sancaktepe Tapu Dairesi önünde Murtaza U., adlı vatandaşın 80 bin TL'sini alarak kaçtıkları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına da kapkaç olayları yansıyan M.C. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.C. tutuklandı, M.Ç., ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.



KAMERALARA YAKALANDILAR



Şüpheliler, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Beylikdüzü Tapu Dairesi'nden çıkan Emin Y. adlı vatandaşı takibe alan zanlıların, Y.'nin elindeki 175 bin TL bulunan çantayı alıp hazır bekleyen beyaz bir otomobile hızla binerek kaçtıkları kameralara yansıdı. Bir diğer güvenlik kamerasında ise Sancaktepe Tapu Dairesii çıkışında Murtaza U'yu takip eden şüphelilerin, siyah bir otomobille yaklaşıp U.'nun elindeki para dolu çantayı aldıkları görülüyor. - İstanbul