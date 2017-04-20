Tapdk Yasası Tütün Satan İş Yerlerini de Kapsasın Çağrısı

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (UMUD) Afyonkarahisar il Temsilcisi Kemal Baykara, Tütün Alkol Piyasası düzenleme Kurulunu (TAPDK) düzenleyen 4250 sayılı yasanın tütün satan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.



Baykara, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar ve Türkiye'de hızla yayılan tütün satan işyerleri ve nargile içilen mekanlar devletin 25 yıldır yaptığı sigara bağımlılığı ile mücadeleyi zayıflattığını bildirdi.



Son yıllarda tütün satan işyerlerinin artışta olduğunu belirten Baykara, şunları kaydetti:



"Acilen bu tür iş yerlerinin açılabilmesi için şartların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Üç bin beş bin lirası olan vatandaş kolaylıkla belediyeden izin alarak bu iş yerlerini açabilmektedir. Ucuz yerli tütünün kına, kükürt ve asitle açık sarı hale getirilip yüksek fiyatla satılması bu iş yerlerinin albenisini artırmaktadır.



Bunu daha öncede ifade etmiştik. Bu gün aynı durum maalesef devam ediyor. Bu uyarılarımıza rağmen bakkal ruhsatı ile bu iş yerlerin açtıran yetkililer şimdi hatalarını düzeltmeye çalışıyorlar. İlgili kanun çıkartılırken maalesef tütün satan işyerleri için sınırlama getirilmemiş.



Tekel bayileri okullara yakın yerlerde açılamıyor ancak sadece tütün satan iş yerleri okul kapısına kadar açılabiliyor. Şehrimizdeki Kadınana İmam Hatip Ortaokulunun bahçe duvarında olduğu gibi.



Buradan bu konuda hassasiyetin bildiğimiz sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Lütfen isteklerimizi dikkate alınız. TAPDK'yı düzenleyen 4250 sayılı yasanın 9. maddesi acilen yeniden düzenlenmeli. Okul çevrelerine kesinlikle bu tür iş yerleri için izin verilmemelidir."



Baykara ayrıca, nargile içilen yerlerinde sıkı kontrol altına alınması gerektiğini bildirerek, 18 yaşından küçük çocukların alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.