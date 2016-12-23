Tapdk Satış Belgesi Bedellerini Belirledi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, gelecek yıl geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelini belirledi.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) Tütün Mamulleri· ve Alkollü İçki·leri·n Satışına ve Sunumuna İli·şki·n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli·ği·n 14. ve 15. Maddeleri·ni·n Uygulanması i·le İlgi·li· Tütün ve Alkol Pi·yasası Düzenleme Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, tütün mamulü, alkollü içki ve etil alkol/metanol toptan satış belgeleri bedeli 5 bin lira, söz konusu ürünlerin perakende satış belgeleri, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 265 lira, ilçe merkezlerinde 185 lira, belde, köy gibi diğer mahallerde 65 lira oldu.



Açık içki satış belgeleri bedelleri de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde bin 85 lira, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 420 lira olarak tespit edildi.



Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi için de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2 bin 650 lira, ilçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2 bin 410 lira ödenecek.



Satıcıların, bu bedelleri en geç 31 Mart 2017'ye kadar kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle TAPDK'nın hesabına yatırarak, belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekiyor.



Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri 2017 Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek.