Tap To Wake" İphone'a Geliyor

CES 2017'nin yeni laptop'ları sizi nefessiz bıraktıysa, küçük bir çift iPhone 8 dedikodusuna ne dersiniz?



İsmini sıkça duyduğumuz Sonny Dickson'dan gelen bilgiye göre bu sene üç yeni iPhone ile tanışacağız ve bu iPhone'larda "Tap to Wake" (uyandırmak için dokun) işleviyle gelecek. Bu sayede herhangi bir düğmeye basmadan veya parmağınızı kaydırmadan uyarılara bakmak mümkün olacak. Android sahiplerinin bir süredir sahip olduğu bu işlevi Apple'ın iPhone'a eklemesi, geride kalmamak için yapılmış bir hamle olarak değerlendirilebilir.



Rapora göre iPhone 7S ve iPhone 7S Plus, son senelerde gördüğümüz iPhone'ların görünümünden çok farklı bir tasarım sunmayacak. Diğer iPhone 8 dedikodusu ise yeni "Tristar 3, Hydra" yongası sayesinde hızlı şarja izin verecek. Yonganın hızlı şarjı tam olarak nasıl sağlayacağı ise bilinmiyor.



iPhone 8'in kablosuz şarj ile geleceği uzun süredir konuşuluyor ancak bu konu hala netleşmiş değil. Bir sonraki iPhone'un en azından hızlı şarjla gelmesini bekleyebiliriz.