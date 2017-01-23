Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli - Dar Es

- Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin konuşması Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli - Dar Es

- Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin konuşması Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

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