- Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin konuşması Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.
Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli - Dar Es
- Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin konuşması Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.
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