Tanzanya'da Yüksek Güvenlik Alarmı

Tanzanya'nın Kibiti kentinde 7 polisin öldürülmesine neden olan silahlı saldırıdan sonra Tanzanya güvenlik kuvvetleri güvenlik seviyesini yükseltti.



Tanzanya güvenlik kuvvetleri, uluslararası bir terörist grubunun ülkeye saldırı düzenlemeyi planladığını açıkladı. Tanzanya'nın Kibiti kentinde 8 polisin silahlı saldırganlar tarafından öldürülmesi üzerine ülkede ulusal güvenlik tartışması çıktı. Bu olay üzerine geçen hafta, Meclis Savunma ve Güvenlik Komitesi tarafından düzenlenen kriz toplantısında Sözcü Job Ndugai, "Bütün güvenlik organlarımız yüksek alarmda" dedi.



Darrüsselam polisi, istihbarattan alınan bilgilere göre 8 polisi öldüren zanlıların şehirde saklandığını bildirdi. Kaynaklar, terör ağının kıyıda bulunan Tanga, Darrüssealam, Zanzibar ve Lindi bölgelerindeki gençleri eğitime alıp radikalleştirerek örgüt üyesi yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda gençlerin Kibiti, Mkuranga, ve Rufiji körfez bölgelerinde bulunan DEAŞ ve Eş Şebab terör örgütlerine katılımının arttığını belirtti.



Yetkililer, 8 polisin öldürülmesine neden olan saldırı ile 5 Temmuz 2015'de Darrüsselam'da polis karakoluna düzenlenen ve 4 polisin ölmesiyle sonuçlanan saldırının bağlantılı olduğunu açıkladı. - DARÜSSELAM