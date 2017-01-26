Tanzanya'da Maden Kazası

Tanzanya'nın kuzeydoğusunda bir altın madeninde meydana gelen göçükte 13 işçi toprak altında kaldı.



Polis yetkilisi Mponjoli Mwabulambo, ülkenin kuzeydoğusundaki Nyarugusu köyü yakınlarında Çinli bir firmanın işlettiği altın madeninde göçük meydana geldiğini açıkladı. Mwabulambo, göçük altında kalan biri Çinli 13 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz hiçbir işçiye ulaşılamadığını belirtti.



Mwabulambo, madenin Çinli RZP firması tarafından işletildiğini ifade etti.