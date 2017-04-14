Tanzanya'da 7 Polis Öldürüldü

Tanzanya'nın Kibiti kentinde silahlı saldırganlar tarafından 7 polis ve bir sivil silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Darüsselam şehrinin yaklaşık 110 kilometre güneyinde bulunan Kibiti kentinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğu ve 7 polisin öldürüldüğü bildirildi.



Tanzanya İçişleri Bakanı Mwigulu Nchemba, cinayetlerin terörle ilişkili olmadığını belirtti. Tanzanya'da daha önce de benzer saldırılar yaşanmış, son 5 ayda 7 hükumet yetkilisi öldürülmüştü. - DARÜSSELAM