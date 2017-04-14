Tanzanya'da 7 Polis Öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da devriye gezen 7 polis memuru öldürüldü.



Kibiti kentinde devriye gezen polis aracını hedef alan bir grup silahlı saldırgan, 7 polis memurunu öldürdükten sonra araçtaki silahları da alarak kayıplara karıştı.



İçişleri Bakanı Mwigulu Nchemba AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın bir terör saldırısı olmadığını söyledi.



Nchemba, "Suçluları yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Yaptıkları yanlarına kalmayacak." dedi.



Daha önce de benzer saldırılarda hükümet yetkilileri hedef alınmış, son 5 ayda 7 hükümet yetkilisi öldürülmüştü.