Tanzanya'da 10 Bin Memur Görevden Alındı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, aralarında çok sayıda üst düzey yetkilinin de olduğu yaklaşık 10 bin kamu çalışanını diplomada sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle görevden aldı.



Ülkede yürütülen soruşturma sonrasında konuya ilişkin devlet televizyonunda açıklama yapan Magufuli, sahte diplomayla işe başlamış veya başkalarının diplomalarını kullanan 9 bin 932 kamu görevlisinin görevinden alındığını belirterek, bu kişilerin sahtecilik sebebiyle mahkemeye çıkacağını söyledi.



Magufuli, ayrıca, görevden alınan bu kişilere maaş ödemelerinin hemen durdurulacağını açıkladı.



Ülkede çalışmadan maaş alan yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu ve bu nedenle hükümetin her ay yaklaşık 10 milyon dolar kaybı olduğu iddia ediliyor.