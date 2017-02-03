Tantana Records: The Ringo Jets & Kozmik Yıkım

Muhteşem bir rock gecesi, 3 Şubat'ta Salon İKSV'de sizleri bekliyor.



The Ringo Jets



2012'de iki gitar bir davulla rock'n roll irtifasının en yükseğine çıktı, gözler kulaklar bas aramaz oldu. Baget hakimiyetiyle Lale kadın davulcular çıtasını epey bir yükseltti. Gezi göndermeli klibiyle saygı kazandı. Barselona'nın Primavera festivalinde sahne alarak göğsümüzü kabarttı. Prodüktörleri Tommaso Colliva Grammy ödülüyle taçlandırıldı. Grubun üç üyesi de vokal yapıyor, izleyicisine dolu dolu bir rock'n roll ziyafeti yaşatıyor.



Kozmik Yıkım



Bakırköylü rock'n roll grubu. 2016'nın en karanlık günlerinde, ev yapımı, kütür kütür EP'leri "Semt Drugs & Rock'n Roll" ile umulmadık bir anda belirdiler. "Kendimizde Değiliz", "Asık Yüzün" gibi sözünü hiç esirgemeyen parçaları ile takdir topladılar.



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