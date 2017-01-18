Tansu Yaan'ın Spor ve Obezite Konulu Söyleşisi İlgi Gördü

Bozüyük'te hanımları spor konusunda bilgilendirmek amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ve Eskişehirspor Kulübü Profesyonel Futbol Takım Antrenörü Tansu Yaan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı hanımlar tarafından ilgi gördü.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşi programında Tansu Yaan dinleyenlere kadınlar neden spor yapmalıdır? sorusunun cevabını verirken ayrıca çağımızın hastalığı obeziteye karşı çocukları spora yönlendirme yolları konusunda da çok değerli bilgiler aktardı. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı olan Tansu Yaan programın ilk bölümüne "ben size içinizdeki mucizeleri, insanın nasıl bir mucize olduğunu anlatacağım. Hayret edeceksiniz ve inanamayacaksınız. Kendinizi daha çok seveceksiniz" diyerek insan vücudunda bulunan organların nasıl çalıştığını örnekler vererek anlattı. Sporun insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Yaan spor yaparak ruh sağlığı ve beden sağlığının uzun yıllarca korunabileceğini söyledi. Programın son bölümünde obezitenin çocuk ve gençler için önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini belirten Tansu Yaan, sağlıklı ve doğru beslenmenin yanında daha fazla fiziksel aktiviteye yönelmek gerektiğini belirterek yetişkinlerin günde 3 lt su tüketmeleri gerektiğini söyledi. Programın sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erol Dübek tarafından Yaan'a üzerinde Bozüyük'ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan seramik tablo hediye edildi. - BİLECİK