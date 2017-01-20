Tansu Sıla Çakır, Filipinler'de Türkiye'yi Temsil Edecek

2016 Türkiye ikinci güzeli seçilen Tansu Sıla Çakır, 'Kainat Güzeli' tacının peşinde Filipinler'de.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
21 yaşındaki güzel, 29 Ocak'ta Filipinler'de düzenlenecek Miss Universe'te (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye'yi temsil edecek.
KOSTÜMLER ÖZLEM SÜER'DEN
Çakır, final gecesi Özlem Süer'in tasarladığı 'milli kostümü' ve Barrus imzalı gece kıyafetleriyle podyumda yürüyecek.
85 İSİM BOY GÖSTERECEK
Fox kanalı, kraliçe adayının 85 güzel arasından sıyrılıp birincilik tacını takmak için yarışacağı geceyi canlı yayınlanacak.
Çakır, güzelliği ile göz kamaştırıyor;