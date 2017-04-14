Tanrıver, "Tüm Hemşerilerimi Milletin İradesine Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında bütün seçmenleri sandığa davet ederek "Demokrasi seçimle sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Sandığa gidip oy atmak, seçmenlerimizin iradelerini sandığa yansıtmak ve sandıklara sahip çıkmak için tüm seçmenlerimizi sandıklara davet ediyorum" dedi.



16 Nisan günü yapılacak olan halk oylamasının memleket meselesi olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Tanrıver; "Hayır kampanyası yürütenler bu halk oylaması sürecinde evet çıkması halinde rejimin değişeceğini söylüyor ve halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor. Öncelikle bilinmelidir ki, bu seçim sonrasında rejim değil, yönetim sistemi değişecek. Değişimden ve yenilikten korkanlar ve bunu istemeyenlerdir. Bu tür oyunları bozmak için muhakkak sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız" dedi. 17 Nisan sabahında güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşların sandık başına giderek oy kullanması gerektiğine de dikkat çeken Tanrıver, "Bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıkan bu millet, inanıyorum ki istikrar için aynı bilinçle ve sorumlulukla taşın altına elini sokacaktır. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi evlatlarımızın geleceği için sandığa gidelim ve 'evet' diyelim" diye konuştu. Tanrıver konuşmasını şöyle tamamladı;



"16 Nisan'da oy kullanma hakkı olan herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Daha sonra pişman olmamak için Pazar günü hep birlikte sandığa gidip, ülkemizin önümüzdeki dönemde her alanda daha da ileri gitmesi, büyümesi, kalkınması ve güçlenmesini sağlayacak yeni bir sistemi işbaşına getirmek için oy kullanmanızı istemekteyiz. Şimdiden seçimlerin ülkemiz ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, partimizin bu haklı davasına hizmet ederek bizleri yalnız bırakmayan tüm teşkilatlarımıza, partili kardeşlerimize ve aziz halkımıza teşekkür ediyorum." - NEVŞEHİR