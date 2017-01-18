Tanrıver, " CHP Zihniyeti Anayasa Görüşmelerinde Bizi Şaşırtmadı"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, TBMM'nde anayasa değişikliği görüşmelerin yapıldığı süreçte CHP Milletvekillerinin kürsü işgaline yönelik girişiminin demokratik bir davranış olmadığını belirterek, "TBMM çatısı altında kürsü işgali, demokratik teamüllerin dışında kabadayılığın da ötesinde oldukça çirkin bir davranıştır." dedi.



"Hain darbeciler tarafından bile yıkılamayan, halkın hür iradesinin ifade bulduğu kürsü, hangi şekilde olursa olsun işgal edilemez" diyen Tanrıver, TBMM çatısı altında 18 maddelik anayasa değişikliği ile yapılan görüşmeler sırasında CHP'nin adeta yüce meclisi çalışamaz hale getirici kürsü işgalinin yaşandığını belirtti.



Bunun demokratik teamüller ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığının altını çizen Tanrıver, demokrasiye yakışmayan böyle bir durumun vatandaşların da büyük tepkisini çektiğini vurguladı.



Tanrıver,"Meclisimize asla yakışmayan kürsü işgali, hangi şekilde olursa olsun asla tasvip edilemez. Milletvekilleri eleştirileri belki en sert bir şekilde paylaşabilirler. Bunu demokratik değerler noktasında son derece normal bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak tüm bu gelişmeler karşısında, TBMM kürsünün işgal edilmesi bir anlamda şiddetin sergilenmesidir. Biz buna şiddetle karşıyız. Bunu kabul etmiyoruz ve demokratik bir davranış olmadığına inanıyoruz. CHP'li milletvekillerinin bu davranışı demokrasiye hiçbir şekilde yakışmayacak bir tavırdır. Sorumsuz davranışlarla insanları tahrik etmek, insanları şiddete sevk etmek TBMM çatısı altında kabul edilemez bir davranış şeklidir. CHP'nin asıl derdi bundan sonra koalisyon yolu ile de olsa iktidar olamayacak endişeleri budur. Onun için bu tür çirkin tavırlar içinde kendilerini küçük düşürüyorlar." ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR