Tanrıver, 1. Tur Oylama Sürecini Değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, TBMM'inde 18 maddelik anayasa değişikliğinin kabul edilmesine yönelik 1. tur oylamanın ardından, bundan sonraki gerçekleşecek süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver yaptığı açıklamada, 1. Tur oylamalarla muhalefetin tüm stratejisini MHP üzerine kurduğunun gözler önüne serildiğini dile getirerek şunları söyledi:



"Birinci tur oylamalar bize şunu gösterdi ki, muhalefet bütün stratejisini MHP üzerine kurmuş durumda. 2.turda ve referandum çalışmalarında MHP tahrik edilecek, MHP'nin içerisindeki belirsizlik daha da derinleştirilmeye çalışılacak! Anayasa değişiklik teklifine karşı muhalefetin tutumu bu olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte MHP'nin yeni şekillenen hükümet sisteminde, ülke içi ve dış dizaynlarda olmaması için bazı kesimler ellerinden ne geliyorsa arkalarına koymayacaklar gibi gözüküyor. Maksat MHP-AK Parti yakınlaşmasını, Türkiye'nin içte ve dışta duruşunun yeniden şekillenmesini engellemek ve kaos ortamı ile diktatörlükten bahsederek halkı korkutmak olacaktır."



Tanrıver, bundan sonraki süreçte de AK Parti ve MHP'ye düşen tek görevin dikkatli olmak, kardeş olmak ve bir ve beraber olunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi."Bize ve MHP'ye düşen dikkatli olmak, kardeş olmak, bir ve beraber olmaktır. Ülkenin geleceği içinden geçtiğimiz tarihi zamanlarda yeniden şekillenmektedir." diye konuştu. - NEVŞEHİR