Tanpınar Şiir Yarışması'nda Sonuçlar Açıklandı
Tanpınar Şiir Yarışması'nda sonuçlar açıklandı Tanpınar'ın Kazananı 'Dilemma' Oldu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Örnek olma yolunda ciddi yol aldık" Yarışmanın birincisine müjdeyi Başkan Dündar VerdiBURSA - Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 16.
Tanpınar Şiir Yarışması'nda sonuçlar açıklandı
Tanpınar'ın Kazananı 'Dilemma' Oldu
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Örnek olma yolunda ciddi yol aldık"
Yarışmanın birincisine müjdeyi Başkan Dündar Verdi
BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 16.'sını düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Şiir dalında düzenlenen yarışmada birinciliği, Hatay'dan Murathan Çarboğa 'Dilemma' isimli eseriyle kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çarboğa'yı telefonla arayarak müjdeli haberi verdi.
Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünü yaptığı ve Türkiye'nin edebiyat alanında yıllardır düzenlenen yarışmalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'na, yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılım oldu. Sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli işlere imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sadece kendi sınırlarımız içinde kalmayıp Bursa'yı da aşan faaliyetler içerisindeyiz. Örnek olma yolunda da ciddi bir yol aldık. Aynı yarışma konseptinin Azerbaycan'da da yapıldığını gördük. Azerbaycan'ın kazananları da Bursa'ya gelmişlerdi. Bu durum bizler için onur ve gurur verici" diye konuştu.
736 eser yarıştı
Sümbüllü Bahçe Konağı'nda jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, bu yılın kazanan isimlerini açıklayan Başkan Dündar, "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı bu yıl 16. kez edebiyatseverlerle buluşturduk. Yurt içinde ve yurt dışında takip edilen, beklenen, eserleri kütüphanelere giren önemli bir değer haline gelen yarışmamız ile Ahmet Hamdi Tanpınar adını Edirne'den Kars'a, Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın her yerine ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl yarışmamıza 18'i yurt dışından olmak üzere Türkiye'nin 75 farklı şehrinden toplam 736 eser katıldı. Amerika'dan, İngiltere'den Almanya'dan Azerbaycan'dan farklı farklı kültürlerden, farklı bakış açıları ile yüzlerce eser kıymetli jürilerimizin elinden geçti" dedi. Başkan Dündar, yarışmaya katılanları ve seçici kurulda yer alan jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.
Yarışmanın ödül töreninin 13 Mayıs tarihinde Ördekli Kültür Merkezi'nde yapılacağını kaydeden Başkan Dündar, "Aynı gün Tanpınar Sempozyumu'nu da gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli edebiyatçıların şiir üzerine bildiriler sunacağı sempozyumda hem yarışmada dereceye giren şiirler ve kıymetli jürimizin seçtiği şiirlerden oluşan kitabımızı, hem de davetli ve başvurulu yazıların kabul edildiği 'Tanpınar Zamanı' adlı dergimizi okuyucularla buluşturacağız" diye konuştu.
Bu yıl 16.'sının düzenlendiği yarışmada birinciliği Hatay'dan Murathan Çarboğa 'Dilemma' adlı eseriyle alırken, Kahramanmaraş'tan Yasin Mortaş 'Şiir Rengi' adlı eseriyle ikinci, Sakarya'dan Talha Kuru 'Bir Yaz Günü Sonnet' adlı eseriyle de üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödülünü ise Eskişehir'den Nur İpek Önder Mert 'Yarısı Kedinin' adlı eseriyle aldı. Başkan Mustafa Dündar, telefonla aradığı Murathan Çarboğa'ya yarışmayı kazandığını söyleyerek, tebrik etti.
"Gelecekte Bursa Tanpınar'la anılacak"
Yarışmanın jüri üyelerinden Metin Önal Mengüşoğlu da, "Dünyanın ünlü şehirleri, ünlü şairleri, romancıları ve edebiyatçılarıyla hatırlanır. Kafka Prag'la anılır, İstanbul, Yahya Kemal'siz anılmaz. Artık bundan sonra Osmangazi Belediyemiz de edebiyatın klasiği olmuş bu yarışmayla anılacaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması artık Türk Edebiyatı'nda bir klasik olmuştur. Bu anlamda Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Gelecekte Bursa, Tanpınar'la anılacaktır. Tanpınar, bütün yerli damarlarımıza sahip çıkan bir şair ve edebiyatçıdır." diye konuştu.
(SA-İHS