Tankerle motosiklet çarpıştı: 1 ölü



MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 61 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Çetin olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza E96 karayolu Akhisar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Kula yönüne gitmekte olan Hakan A.yönetimindeki 42 YE 649 plakalı tanker ile aynı yöne gitmekte olan Hüseyin Çetin yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza da motosiklet sürücü Çetin, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza da feci şekilde can veren 2 çocuk babası Çetin, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.