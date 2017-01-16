Tankerin Zulasında 33 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, arama yaptıkları bir tankerin zula diye tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 33 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgililere göre, operasyonun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. 59 plaka sayılı bir tankerde kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alan ekiplerin harekete geçerek söz konusu tankeri karayolunda durdurarak arama yaptıkları belirtildi. Yapılan aramalarda tankerin zula diye tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 33 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdikleri aktarıldı. Operasyonda ayrıca 1 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR