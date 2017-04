Tanker Otomobili Biçti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'de bir tankerin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet O. yönetiminde 33 APY 53 plakalı tanker, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden ve yolcuları almak üzere havalimanına giden Hayrettin Doğan yönetimindeki 06 BG 0768 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Hayrettin Doğan (48) ve yanında bulunan eşi Azize Doğan (47) hayatını kaybetti, Mehmet O. ise yaralandı. Yaralı ve cesetler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Görgü tanıklarından Ethem Ari, "Tanker, Nusaybin'e doğru giderken her halde lastiği patlamış ve yoldan çıktı. Önce sağ şarampole ardından sol yola çıkarak karşı yönden gelen otomobili ezdi. Şuan iki insan can verdi" dedi. Hayatını kaybeden Hayrettin Doğan'ın yeğeni Aydın Doğan, "Dayım aracıyla Nusaybin tarafından gelip yolcularını almak için havaalanına gidiyormuş. Tanker de karşı yönden gelerek otomobili eziyor. Her ikisi de vefat ediyor" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Mehmet Salih Keskin/İHA)