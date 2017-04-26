Tanker Ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı (2)

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Artuklu-Nusaybin karayolunda Mehmet O. idaresindeki 33 APV 53 plakalı tanker, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen Hayrettin Doğan'ın kullandığı 06 BG 0768 plakalı otomobille çarptı.



Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Doğan ve eşi Azize Doğan kaza yerinde hayatını kaybetti, tanker sürücüsü Mehmet O. yaralandı.



Araçta sıkışan Hayrettin Doğan ve eşi Azize'nin cenazesi, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarıldı.



Yaralı Mehmet O, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Sürücü Hayrettin Doğan'ın yeğeni Aydın Doğan gazetecilere, kazanın, dayısı ve yengesinin misafirlerini almak üzere Nusaybin'den Mardin Havalimanına giderken gerçekleştiğini söyledi.