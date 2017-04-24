Tanker Çarpan Motosikletli Öldü
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, akaryakıt tankeri çarpan motosiklet sürücüsü 61 yaşındaki Hüseyin Çetin, öldü.
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, akaryakıt tankeri çarpan motosiklet sürücüsü 61 yaşındaki Hüseyin Çetin, öldü.
Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Akhisar Kavşağı'nda, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden 23 yaşındaki Hakan Altınkaya yönetimindeki 42 YE 649 plakalı sudkostik tankeri, aynı yönde giden Hüseyin Çetin yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan kaskı takılı motosiklet sürücüsü Çetin, kaza yerinde öldü. Çetin'in cesedi Salihli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis tanker şoförü Hakan Altınkaya polis tarafından gözaltına alındı.
- Salihlimanisa