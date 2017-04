Tank Satın Aldı, İçinden 2.5 Milyon Dolarlık Altın Çıktı

Askeri araç koleksiyoncusu olan bir adam, aldığı ikinci el tankın içinde 2.5 milyon dolar değerinde altın külçesi buldu.



İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Nick Mead adındaki asker araç hayranı adam, Tanks-A-Lot adı verdiği şirketinde tank sürücülerine özel dersler veriyor ve askeri araçlara özel televizyon izleme aparatları satıyordu. Fakat Mead, online alışveriş sitesi eBay üzerinden aldığı T54/69 tipi Rus tankıyla büyük bir sürpriz yaşadı denebilir.



Tankın dizel yakıt depolarını gözden geçirirken, Mead ve yardımcısı normalde orada olmaması gereken 2 milyon pound (2.5 milyon dolar) değerinde 5 adet altın külçesi keşfetti.



1990 yılında Kuveyt'in işgali sırasında oraya yerleştirildiği düşünülen altın külçesinin yanı sıra askeri araç hayranı adam, birçok makineli tüfek mermisi de ele geçirdi. Kendisine inanmayanlar olur diye ise bir video çekerek her şeyi göstermek istediğini açıkladı.



Nick Mead, ayrıca çocuklarını da her sabah tanklarıyla okula getirip götürdüğünü belirtti.