Tanju Gürsu kimdir? Tanju Gürsu biyografisi!

Tanju Gürsu son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Birçok filmde rol alan merhum sanatçının hayatı merak ediliyor. Peki Tanju Gürsu kimdir? Tanju Gürsu biyografisi! Tanju Gürsu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tanju Gürsu son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Birçok filmde rol alan merhum sanatçının hayatı merak ediliyor. Peki Tanju Gürsu kimdir? Tanju Gürsu biyografisi! Tanju Gürsu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANJU GÜRSU KİMDİR?

Tanju Gürsu 27 Ekim 1938'deTrabzon'da doğan Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmendir.

Tanju Gürsu, Hayati ve Mediha Gürsu'nun 3'ü kız, 2'si erkek 5 çocuğundan biri olarak 1938'de Trabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdu. Trabzon Lisesini bitirmiştir.

1962 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanıp oyuncu olarak sinemaya başlayan sanatçı, birçok film ve dizide rol almış, Anıt Film adlı bir şirket kurarak yapımcılık işine de girmiş, ayrıca üç film senaryosu yazmış ve beş filmde yönetmenlik yapmıştır.

İlk kez 1988 yılında Kurtar Beni filmiyle Altın Portakal kazanan Gürsu, 1997 yılında tartışmalı biçimde Köpekler Adası filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir kez daha ödüle layık görüldü.

Gürsu, ayrıca 1998-99 yılları arasında yaklaşık bir yıl boyunca Trabzonspor'da İdari ve Teknik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Gürsu, Ayla Gürsu ile evli olup Kerem ve Emre adında iki oğlu vardır.

Yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Temel Gürsu'nun ağabeyidir.

Ölümü

7 Haziran 2016'da tedavi gördüğü hastahanede solunum yetmezliği nedeniyle 77 yaşında öldü. 9 Haziran 2016'da Teşvikiye Camii'nde yapılan cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri

25. Antalya Film Festivali, 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kurtar Beni

34. Antalya Film Festivali, 1997, En İyi Erkek Oyuncu Köpekler Adası

40. Antalya Film Festivali, 2003, Yaşam Boyu Onur Ödülü

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