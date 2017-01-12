Tanju Çolak Canlı Yayında İsyan Etti: 'Art Niyet Ararım'

FutbolArena - Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak, TRT Spor'da katıldığı programda altın ayakkabı ödülü aldığı törenin ve attığı gollerin nedense TRT dışında hiçbir kanallarda haber olmamasından dert yandı.



TRT Spor'da katıldığı bir programda canlı yayında sitem eden Tanju Çolak, 48 efsane arasında bir tane Tanju Çolak gibi bir değer yer alırken bunu TRT dışında hiçbir kanalın ve gazetenin haber yapmamasını eleştirdi. Çolak, yayıncı kuruluş Lig TV'ye de sitem etti.



Tanju Çolak'tan Lig TV'ye ve diğer kanallara tepki



TRT Spor'da katıldığı programda konuşan Tanju Çolak, kendisinin futbolculuk döneminde kazandığı ödülün, attığı gollerin TRT dışında hiçbir kanalda haber yapılmamasına sitem etti.



Tanju Çolak'ın açıklamaları şu şekilde:



TRT ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu olay çok büyük bir olay. Türk futbolcusu Tanju Çolak var o kadar dünya yıldızı arasında. TRT ailesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Bu büyük bir haber, büyük bir gurur. Bunu TRT mi vermeli sadece? Lig TV gelip sana mikrofon uzatmalı. Onlar futbol kanalı değil mi? Bizim ne kötülüğümüz, yanlışımız var. Milliyet'te, Vatan'da, Habertürk'te olmayacak mı? Haber değil mi bunlar? Günah, yazık. Böyle bir Türkiye'de onurlu bir ödül veriliyor. Efsaneler içinde 48 tane içinde bir tane Tanju Çolak. Eğer bu haber dahi yapılmıyorsa ben art niyet ararım. Ancak hiç önemli değil. Değer vermeyin arkadaşlar. Bana TRT yeter. Benim ailem. Taraf olduğunuzu ortaya koyuyor.