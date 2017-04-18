Tanju Babacan'ın İlk Kitabı Çıkıyor

ÜNLÜ modacı Tanju Babacan'ın ilk kitabı "Tereddüt", Mayıs ayında yayımlanacak.



İnkılap Kitabevi etiketi ile önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak ilk kitabı "Tereddüt"te Tanju Babacan değişimin, gelişimin, aramanın, bulmanın ve insan olmanın çok zor sanılsa da imkansız olmadığını bütün içtenliğiyle anlatıyor. "Her zaman başka bir yol vardır. Her neye inanıyorsanız 'O' size yardım edecektir, 'O'na sıkıca sarılın" ifadesini kullanan Babacan, kitabını şu cümlelerle anlattı:



"Belki bir kitaba tereddütlerle dolu bir serüveni sığdırmak imkansız. Elbette bazı şeyleri insanın kendine saklaması daha önemli. Ben yapabildiğim ölçüde kendi penceremden size naçizane bir selam verdim. Bu selamı alan, paylaşan, bizi aynı sıcaklıkta bir selamla karşılayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."



- İstanbul