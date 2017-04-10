Tanju Babacan ile Kreativite ve Sosyal Girişimcilik
Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 11.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Tanju BABACAN ile Kreativite ve Sosyal Girişimcilik
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads