Tanju Babacan ile Kreativite ve Sosyal Girişimcilik

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Tanju Babacan ile Kreativite ve Sosyal Girişimcilik

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 11.04.2017 17: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Tanju BABACAN ile Kreativite ve Sosyal Girişimcilik

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Yunusemre, Eskişehir
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