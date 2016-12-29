İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Sur ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne otobüs seferleri başlatıldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla tarafından kente yapılan hizmetler sürüyor.



Büyükşehir belediyesinden yapılana açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığınca, vatandaşların talebi üzerine bugünden itibaren Tanışık Mahallesi'ne otobüs seferleri başlatıldığı bildirildi.



G1 kodu güzergahında toplu taşıma hizmeti verecek otobüslerin her gün 2 sefer düzenleyeceği belirtilen açıklamada, otobüslerin sabah 07.00'de Tanışık Mahallesi'nden kent merkezine, akşam 17.30'da Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'ndan Tanışık Mahallesi'ne yolcu taşıyacağı ifade edildi.



Dürümlü katliamı



Bingöl'ün Genç ilçesinde, gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristlerle, durumlarından şüphelenen köylüler arasında tartışma yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine teröristler, kamyonla Dürümlü mezrasına doğru hareket etmiş, köylülerce takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrası girişinde infilak ettirmişti. Saldırıda Tanışık köyünden 16 kişi hayatını kaybetmişti.