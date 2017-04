Tanımanız Gereken 5 Türk Moda Tasarımcısı

Türk moda sektöründe uzun yıllardır başarıyla işini yürüten pek çok tasarımcı var elbette; ancak son dönemlerde adından en çok söz ettiren bu tasarımcılar ile henüz tanışmıyorsanız, işte size en özgün, sınır tanımayan ve küresel başarıya ulaşmış beş ismin listesi.



Erdem Moralıoğlu









Antakyalı bir baba ve İngiliz bir annenin oğlu Moralıoğlu, küçüklüğünden beri modaya olan ilgisini önce eğitim hayatında taçlandırıp Ryerson Üniversitesi'nde moda okumuş ve ardından daha sonra stajyerliğini Vivienne Westwood'un yanında yapmış.



2000 yılında Londra'ya taşınarak Royal College of Art'ta moda üzerine eğitim almış ve yine burada yüksek lisansını tamamlamış. 2005'te kendi markasını kurmuş ve ilk kapsül koleksiyonundaki başarısından ötürü 100 bin İngiliz sterlini değerindeki "British Fashion Fringe" ödülünün sahibi olmuş ve başarıları daha sonra da böyle devam etmiş.



Moralıoğlu günümüzde hala zarif ve modern bir çizgide tasarımlarını yapmaya devam ediyor ve hem Londra'daki Big Ben'den, hem de Topkapı Sarayı'ndan ilham alabilen kültürel birikiminin daima ilham kaynağı olduğunu belirtiyor. Kristen Stewart, Marion Cotillard gibi pek çok ünlü onu sıklıkla tercih ediyor.



Dilara Fındıkoğlu









İstanbul'da doğup büyüyen tasarımcı, liseyi bitirdikten sonra üniversite için Londra'da Central Saint Martins College of Art& Design'da moda tasarımı okuyor ve ardından kariyerine burada devam ediyor. Dilara'nın eksantrik ve eklektik tasarımları, onları sadece birer kıyafet olmaktan çıkarıp ilham kaynağı haline getiriyor.



Yabancı basının ilgisini uzun süredir üstünde tutan tasarımcının kıyafetlerini Rihanna'ya giydirdiği bir koleksiyonu mevcut.



Hüseyin Çağlayan









Kıbrıs Türkü moda tasarımcısı Çağlayan, İngiltere'de iki kez yılın modacısı seçilen, Times'de dünyanın en önemli 100 modacısından biri ilan edilen gerçek bir dahi.



2006 yılında İngiliz Şövalyelik Nişanı ile ödüllendirildi. Yalnızca moda tasarımcısı değil, sergileri ve filmleri olan bir sanatçı ve çağdaş sanatın önemli bir temsilcisi. Michelle Obama ve Lady Gaga onu tercih eden ünlüler arasında.



Bünyamin Aydın









Almanya'da doğan yetenekli tasarımcı, 12 sene orada yaşadıktan sonra İstanbul'da Alman Lisesi'nde ortaokula devam ediyor. Sonra da İsviçre'ye gidiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık okumaya başlıyor; ancak kendisine göre olmadığını fark edip, kendi markasını kurma hayali üzerine yoğunlaşıyor. Bu anlamda çalışmalarına 2011'de başlıyor ve Les Benjamins ortaya çıkıyor. Hayran olduğu Türkiye tarihi ile bulunduğu diğer ülkelerin kültürlerini sentezlemekten büyük keyif aldığını dile getiriyor.



Şimdiden yirmiden fazla ülkede satışı bulunan markasının yanı sıra, Nike gibi önemli markalarla iş birliğinde çalışmalar yürütüyor.



Deniz Berdan









Deniz Berdan kariyerine moda editörlüğü ile başladı. On bir senelik yayıncılık deneyimine, tasarımcılık ve tasarım danışmanlığını da ekledi ve kızı Begüm ile kendi markasını kurdu.



Uzun süre rapidografi ile uğraşan ve sokak sanatlarıyla ilgilenen Deniz Berdan ayrıca Pist ve Ralli'de Ford ve Citroen ile 2 fabrika takımında lisanslı pilot olarak Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda yarıştı. Şimdi ise kızı ile birlikte yürüttüğü markanın sınır tanımayan ve tabuları yıkan tasarımları ile her koleksiyonunda asi tavrını korumaya devam ediyor.