Tanımadığı Çocuktan Aldığı Esrarı İçince Hastahaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de, tanımadığı çocuk yaşlarındaki bir kişiden aldığı esrar maddesini içtikten sonra rahatsızlanan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı.



Olay Emek mahallesi Güzelköy sokakta yaşandı. M.E. (32), tanımadığı 12-13 yaşlarında bir erkek şahıstan 10 TL'ye satın aldığı sigara kağıdına sarılmış vaziyette bir içimlik esrar maddesini içtikten sonra rahatsızlandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR