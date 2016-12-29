Tangoartı Yeniyıl Konseri

Türkiye'nin önde gelen Arjantin tango orkestralarından TangoArtı, klasik ve modern dönemin en sevilen tangoları ile yeni yıl özel konserinde Mozarthaus'ta müzikseverlerle buluşuyor.



TANGO+



Meltem Anafarta Şendağ - Solist



Burak Şendağ - Bandoneon



Özge Erdem - Keman



Kaan Yüksel - Piyano



Altuğ Bayrak -Kontrabas



Tango+ Hakkında:



Tango+ (TangoArtı, TangoMas, TangoPlus...) 2005 yılında Altuğ Bayrak, Burak Şendağ, Hasan Açılmış ve Meltem Anafarta Şendağ tarafından kuruldu. Bu tarihten itibaren, başta Ankara olmak üzere, çeşitli şehirlerde konserler verdiler. Toplulukta bir vokalist ile beraber, bandoneon, keman, piyano, kontrabas ve gitar yer almaktadır. Tango+ üyeleri farklı meslek gruplarından ve müzisyenlerden oluşmaktadır. Kurucu üyeler, oluşumun ilk gününden bu yana birçok farklı müzisyen ile birçok performans gerçekleştirmiş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur. Topluluk etkinlik durumuna göre Trio, kuartet, kentet gibi farklı formlarda sahne alabilmektedir.