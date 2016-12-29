Türkiye'nin önde gelen Arjantin tango orkestralarından TangoArtı, klasik ve modern dönemin en sevilen tangoları ile yeni yıl özel konserinde Mozarthaus'ta müzikseverlerle buluşuyor.
TANGO+
Meltem Anafarta Şendağ - Solist
Burak Şendağ - Bandoneon
Özge Erdem - Keman
Kaan Yüksel - Piyano
Altuğ Bayrak -Kontrabas
Tango+ Hakkında:
Tango+ (TangoArtı, TangoMas, TangoPlus...) 2005 yılında Altuğ Bayrak, Burak Şendağ, Hasan Açılmış ve Meltem Anafarta Şendağ tarafından kuruldu. Bu tarihten itibaren, başta Ankara olmak üzere, çeşitli şehirlerde konserler verdiler. Toplulukta bir vokalist ile beraber, bandoneon, keman, piyano, kontrabas ve gitar yer almaktadır. Tango+ üyeleri farklı meslek gruplarından ve müzisyenlerden oluşmaktadır. Kurucu üyeler, oluşumun ilk gününden bu yana birçok farklı müzisyen ile birçok performans gerçekleştirmiş ve bugünkü yapısına kavuşmuştur. Topluluk etkinlik durumuna göre Trio, kuartet, kentet gibi farklı formlarda sahne alabilmektedir.
Tangoartı Yeniyıl Konseri
Türkiye'nin önde gelen Arjantin tango orkestralarından TangoArtı, klasik ve modern dönemin en sevilen tangoları ile yeni yıl özel konserinde Mozarthaus'ta müzikseverlerle buluşuyor.
Türkiye'nin önde gelen Arjantin tango orkestralarından TangoArtı, klasik ve modern dönemin en sevilen tangoları ile yeni yıl özel konserinde Mozarthaus'ta müzikseverlerle buluşuyor.