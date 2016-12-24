Tango'lu Yeni Telefonlar Yolda!

Bilindiği gibi Lenovo, bu sene ilk Project Tango teknolojisine sahip akıllı telefonu Phab2 Pro'yu piyasaya sürdü. Lenovo'nun bu hamlesi ilk ve son olmayacak, devamı gelecek. Şirketin Android ve Chrome Genel Müdürü Jeff Merideth'in de beklentisi, 2017 yılında yeni Tango teknolojisine sahip akıllı telefonların gelmesini yönünde. Merideth, bu teknolojiyi kullanan lider akıllı telefonu markası pozisyonun bu şekilde korunacağı düşüncesinde.



Project Tango'lu Phab 2 Pro Nihayet Satışta!



Google'ın Project Tango teknolojisi aslında Motorola'nın eski Gelişmiş Teknoloji Projeleri grubunda (ATAP) doğdu. Üzerinde çok sayıda sensörün yer aldığı sistem, böylece çevreye ilişkin verileri analiz ederek 3D olarak yeniden tanımlayabiliyor. Çeşitli uygulamalar yardımıyla, Phab 2 ile odanızın sanal ortama taşıyabilir, odanıza yapay mobilyalar yerleştirip fikir alabilirsiniz. Cihaz ile ayrıca detaylı 3 boyutlu haritalar da çizebilmeniz mümkün. Ucu oldukça açık olan teknoloji, kuşkusuz geliştiricilerle daha ileri boyutlara sıçrayacak.



Project Tango Nedir?



Özellikle geliştiricilere yeni bir kapı aralayan Project Tango, şu an Lenovo Phab2 Pro ile 6.000 geliştiriciye ulaşmış durumda. Ancak bu işin içinde olan tek firma Lenovo değil. NVIDIA'nın NVIDIA Tegra K1-32 işlemcisiyle gelen 7.0 tableti de geliştiriciler için bir başka örnek. Fakat Lenovo kanlı canlı örneğini ilk olarak piyasaya süren marka olmanın avantajını elinde bulunduruyor. Çinli şirket, gelecek yeni modellerle de bu konumunu destekleyecek.