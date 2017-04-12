Taner Yıldız, Şeker Sektörünün Sorunlarını Kayseri Şeker'de Dinledi

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Gerek bölge çiftçilerini ve gerek şeker sektörüyle alakalı ülkenin geleceğini beraberce değerlendireceğimiz bir süreç var" dedi.



Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikasının Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Tabi ki 16 Nisan öncesinde gerek Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız ve üyelerine, gerekse Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleriyle hep beraber bir toplantı yaptık. Hem sektörün hem de ülkemizin geleceği ile alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Bu hafta sonu Pazar günü yapılacak olan halk oylamasına hiçbir sektörün kayıtsız kalmayacağına malumlarımız. Bu Türkiye'nin meselesi, sistem meselesi, Türkiye'nin geleceğiyle alakalıdır. İnşallah bu konuda her birimiz üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Aynı zamanda Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi gerek çiftçilerimiz, gerek şeker sektörüyle alakalı ülkenin geleceğini beraberce değerlendireceğimiz bir sürecin olduğuna inanıyorum" dedi.



Yıldız, "Rekabet edeceği ortamın gerek ithal ürünlerde, gerekse şeker pancarına dayalı diğer yerli ürünlerin de bir masaya yatırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili Bakanımıza Sayın Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza tekrar bir rapor olarak sunulacak. Ben ve diğer milletvekili arkadaşlarımızda takipçisi olacağız. Yalnızca bu Kayseri'nin değil ,Yozgat, Kırşehir,Nevşehir bu bölgenin tamamen içinde bulunduğu üreticilerimizle alakalı bir konudan bahsediyoruz. Hiç bir problem hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi bu meselenin de tamamen içerisinde bulunacağız. Ben hayırlı kazançlar İnşallah Ülkemiz içinde güzel bir gelecek temenni ediyorum. Bütün çiftçi kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akay, "Bakanımız fabrikamıza teşrif ettiler. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir kahvaltıda buluştuk. Bir sohbet gerçekleştirdik. Özellikle de şeker sektörünün içerisinde bulunduğu konuları kendisine arz etme imkanı bulduk. Çünkü şeker sektörü sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle Türkiye'de şeker satışında bazı sorunlarla karşılaşılıyor. Biz gelecek açısından sıkıntı gördüğümüz için sayın Bakanımıza bunları arz ettik .İnşallah 16 Nisandan sonra başlayacak süreçte özellikle üretimle ilgili konularda yeni çözümler bekliyoruz. Çiftçilerimizin bu konudan mağdur olmaması açısından bu çözümlerin bir an önce olmasını arz ettik. Sayın Bakanımız buraya kadar zahmet ettiler, bizi dinleme fırsatı verdiler kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun programlar arasında,bu kadar sıkıntılı uğraşları arasında bize zaman ayırdığı için hasseten teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ