Taner Yıldız, ERMAKSAN'ı Ziyaret Etti

Ermaksan bu kapsamda son olarak, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Bursa'daki üretim tesislerinde ağırlarken, Yıldız'ı Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan bizzat karşıladı.

2009 - 2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı süre zarfında da Ermaksan'ın gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Taner Yıldız, şirketin tümüyle Türk mühendislerden oluşan Optoelektronik AR-GE Merkezi'nin yanı sıra, ileri teknolojinin hâkim olduğu üretim tesislerini de detaylıca inceledi.

Yıldız'dan Ermaksan'a Övgü Dolu Sözler

Ermaksan'ın tamamen yerli kaynaklarla hayata geçirdiği ilk milli lazer çip üretiminin ardından, yine tamamen Türk mühendislerden oluşan kadrosuyla, ileri teknoloji standartlarında geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli lazer ışın kaynağını da (Rezonatör) yakından inceleyen Taner Yıldız, ülkemize ve küresel ekonomiye sağladığı yüksek katkılardan ötürü Ermaksan'a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

AR-Ge Merkezinin ardından, Ermaksan Makine'nin üretim tesislerini de gezen Yıldız, fabrikanın genel işleyişi hakkında bilgi sahibi oldu.

Yüksek Teknolojiye Yatırımlarımızı Sürdüreceğiz

Taner Yıldız'ı ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da şirket olarak kuruldukları günden bu yana ileri teknolojiye yatırım yaptıklarını belirterek, sürekli gelişim odaklı çalışmalarını sürdürmeye ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ülkemizin, 'üreterek büyüme' öncelikli gelecek hedefleri doğrultusunda, Ermaksan olarak yüksek teknoloji geliştirip, global pazarlara ihraç etmeye büyük önem verdiklerini aktaran Özkayan, kendilerine verdiği destekten ötürü de Taner Yıldız'a teşekkürlerini iletti.