TANER CAN KONSERİ etkinliği 2017-04-28 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şile



Mekan : İBB Şile Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Çavuş Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 30



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : TANER CAN KONSERİ



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır