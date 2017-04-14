Tandırlık Duvarı Çöktü : 1 Ölü
Sivas'ın Gürün ilçesinde, tandırlık duvarının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde, tandırlık duvarının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik köyündeki evininin tandırlık bölümünde peynir yapan Zeynep Ayçiçek (68), çöken duvarın altında kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine köye gelen Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerince toprak ve taş yığını altından çıkartılan Ayçiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zeynep Ayçiçek'in cenazesi, Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.