TANAP'ta ipi göğüsleyen ilk Türk boru üreticisi Tosçelik oldu

Türkiye'nin lider global çelik üreticilerinden Tosyalı Holding grup şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)'ta Mart ayı itibariyle 475 km boru teslim ederek taahhüdünü zamanından önce tamamladı ve proje teslimatlarını bitirdi.

Almış olduğu yaklaşık 475km'lik aslan payı ile TANAP'ın ana boru tedarikçisi olan TOSÇELİK SPİRAL BORU, Türkiye'den alınacak boruların 3'te birinin üretimini tamamlayarak, asrın rüya projesi TANAP'ta ipi göğüsleyen ilk Türk üreticisi oldu.

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, 1850 kilometre uzunluğunda olacak ve projede toplamda 1 milyon 200 bin ton çelik boru kullanılacak. Çelik boruların 200 bin tonu yurt dışından ithal edilecek, 1 milyon tonu ise Türkiye'de üretilecek.

TOSYALI HOLDİNG'in amiral gemisi Tosçelik , Dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru üretme kapasitesiyle, TUNUS için stratejik öneme sahip , Tunus sahil şeridinin boydan boya doğal gaz dağıtımını yapacak olan 400kmlik boru hattı işine ilişkin sözleşmeyi de imzalayarak, teslimatının 6 ay gibi rekor bir sürede tamamlanması planlanan API 5L dikişli doğalgaz borularının üretimine de başladı.