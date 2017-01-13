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Tanal Köpeğiyle Basın Toplantısı Düzenledi
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Tanal Köpeğiyle Basın Toplantısı Düzenledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, köpeği Dora ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Tanal Köpeğiyle Basın Toplantısı Düzenledi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, köpeği Dora ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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