Tanal: 'Ankara Valiliğinin Hukuk ve Çağ Dışı Olarak Nitelediği Kararının Kabul Edilemez'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Valiliğinin umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 30 gün süreyle yasaklayan kararı hakkında yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılacağını söyledi.



Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara Valiliğinin hukuk ve çağ dışı olarak nitelediği kararının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu kararın demokratik devletin gereklerine aykırılık teşkil ettiğini savundu.



Temel hak ve özgürlüklerle toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin Anayasa hükümlerine değinen Tanal, "İdare hiçbir işlemi ile temel hak ve hürriyetlerin çekirdek alanına dokunma yasağını çiğneyerek, hakların özünü ortadan kaldıramaz. Hakların özüne dokunamaz." dedi.



Tanal, bu kararın derhal yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptalinin gerektiğini öne sürerek, "Bu nedenle Ankara Valiliğinin umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 30 gün süreyle yasaklayan kararı hakkında yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılacak." diye konuştu.