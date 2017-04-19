Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 19 Nisan'da Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde.

Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 19 Nisan'da Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Hayal Kahvesi Atakent

Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1

Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Tan Taşçı

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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