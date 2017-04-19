Tan Taşçı
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 19 Nisan'da Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde.
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 19 Nisan'da Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Küçükçekmece
Mekan : Hayal Kahvesi Atakent
Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1
Başlangıç Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Tan Taşçı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io