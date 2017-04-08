Tan Taşçı
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 8 Nisan'da Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde.
Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 8 Nisan'da Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde...
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Alanya
Mekan : Hayal Kahvesi Alanya
Mekan Adresi : MegaMall AVM Alanya
Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Tan Taşçı
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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