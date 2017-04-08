Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 8 Nisan'da Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde.

Tan Taşçı

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Tan Taşçı, büyük ilgi gören albümünden şarkılarla 8 Nisan'da Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde...

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Alanya

Mekan : Hayal Kahvesi Alanya

Mekan Adresi : MegaMall AVM Alanya

Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Tan Taşçı

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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