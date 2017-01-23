Tamirciye Kızdı, Motosikletini Yakıp Dereye Attı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde arızalanan 1991 model motosikletine tamir sırasında ikinci el parçaların takıldığını öğrenince sinirlenen Adem Y. 20 bin lira değerindeki motosikletini yakıp dereye attı.

16 BİN LİRA ÖDEDİ

İnegöl'de mobilyacılık yapan ve eski tip motosikletlere karşı ilgisi ile tanınan Adem Y. arızalanan motosikletini tamir için İzmir'e gönderdi. Tamir parası olarak 16 bin lira ödeyen Adem Y. "yapıldı" diye gönderilen motosikletine ikinci el malzeme kullanıldığını görünce sinirlendi.

YAKIP DEREYE ATTI

Motosikletini dere kenarına getirip burada yakan Adem Y. daha sonra dereye attı. Bu sırada motosikletin yakılmasını gören vatandaşlar 155 Polis İmdat'ı arayarak, "hırsızlar çalıntı motosikleti yakıyor" ihbarında bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler gerçeği öğrenince Adem Y.'ye dereye attığı motosikleti çıkartttı. Motosikletinin antika değerinde olduğunu söyleyen Adem Y., şöyle dedi:

''İKİNCİ EL PARÇALARIN TAKILDIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM''

"Kargo ile motosikleti İzmir'e gönderdim. Yapıldığını söyleyerek bana gönderdiler. Antika sayıldığı için de 16 bin lira para benden istediler. Motosiklete ikinci el parçaların takıldığını görünce sinirlendim ve yaktım. Polislerin isteği üzerine motosikleti dereden çıkartıp tanıdığım bir hurdacıya bedava verdim. O da at arabasına yükleyip motosikletı getirdi."



