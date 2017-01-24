Tamirci Genç Kadını Baldırından Böyle Isırdı!

İstanbul Eyüp'te bir tamirci, otomobilini getiren Seçil K. (29) isimli kadını baldırından ısırdı. İlginç olay güvenlik kameralarına yansırken, tamirci genç kadını bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi. İlginç olay Eyüp'te bir tamirhanede yaşandı. Seçil K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. y...