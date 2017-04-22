- Tamirci çırağı 'Çakıl"

Rize Sanayi Sitesi'de oto elektrikçisi Halis Topal'ın en büyük yardımcısı "Çakıl" adlı köpeği

Çakıl, ustasının bir an olsun yalnız bırakmıyor



RİZE - Rize Sanayi Sitesi'de oto elektrikçiliği yapan Halis Topal'ın iş yerine gelenler 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpeğin yaptıklarına görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Topal'ın iş yerindeki en büyük yardımcısı olan Çakıl isimli köpek, işe başlamadan önce öğlen yemeğinde 1 kilogram pirzolayı mideye indirdikten sona işe koyuluyor. Çakıl, yemeğin ardından araçları tamir eden ustasını hiç yalnız bırakmıyor. Araç tamiri yaparken yanında ona yardımcı olan Çakıl, araçların altına girip adeta ustasının elinden tutuyor, işi bitince de patron koltuğuna oturup keyif çatıyor.

Oto tamir ustası Halis Topal yaptığı açıklamada, Çakıl'ın 2 yıldır kendisiyle birlikte olduğunu hatırlatarak "Köpeğimi çok seviyorum. Bir çırağın yaptığının çok daha fazlasını yapıyor. Bana da çok sadık. Kimseyi yanaştırmıyor. Hangi aracın altına veya üstünde durursam yanıma geliyor, bana müdahale edip havlıyor. Bana oğlumdan daha sadık" ifadelerini kullandı.

"Alman Affenpinscher" cinsi köpeğinin bir süs köpeği olduğunu ve apartman hayatına da uyumlu olduğunu kaydeden Topal, köpeğini çok sevdiğini ifade ediyor.

(BAS-ÖS-Y)