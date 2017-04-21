Bursa'da oto tamir ustası tamir ettiği aracın altında kaldı.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Otosanayi sitesinde oto ustası tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Otosansit 31. blokta bulunan oto tamir yerinde çalışan Hakan Usta (43) ve Zekerya Demir, Ümit T'ye ait 34 ZY 0480 plakalı kamyoneti tamir etmek için ön kısmını krikoyla kaldırıp sehpayla sabitledi. Sabitlenen aracın tamiri tamamlandıktan sonra test etmek için oto ustası Hakan Usta, Ümit T'ye aracı çalıştırmasını söyledi. Ümit T'nin aracı vitesteyken çalıştırması sonucu arkadan çekişli araç öne savrularak sehpadan kurtuldu ve Hakan Usta'nın üzerine düştü. O sırada Usta'nın yanında yardım etmek için çalışan diğer oto ustası Zekerya Demir ise aracın altından erken çıkarak altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Kafası araçla yer arasında sıkışan Hakan Usta, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Diğer ustanın araması üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüzünde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Hakan Usta'nın hayati tehlikesi olduğu belirlendi.



Kazada aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Zekerya Demir, aracı beraber tamir ettiklerini söyledi. Aracı tamir etmek için kriko ve sehpa yardımıyla kaldırdıklarını söyleyen Demir, "Aracı test etmek istediğimiz sırada benim vücudumun yarısı aracın altındaydı, Hakan usta ise aracın altından şoför koltuğunda oturan araç sahibine seslendi ve gaza basmasını söyledi. Araç sahibi aracı boşa almamış, arkadan çekişli olan araçta gaza basınca araç öne doğru kaydı ve hakan ustanın kafasının sıkıştığını gördüm, ben bir saniye ile kurtuldum. O sırada hemen krikoyu aracın altına sokmaya çalıştım baktım zaman geçecek o can havli ile aracı kaldırdım ve Hakan usta çırpınarak aracın altından kafasını kurtardı. Hemen çevreden yardım istedim. Gece geç saatlerdi, araç sahibi panikledi ve bir köşeye gitti. Benim yanımda çalışan Harun usta geldi onunla beraber ambulansı aradık, ambulans 3 dakikada geldi, yaralıyı hemen hastaneye götürdü. Doktorların söylemesine göre Hakan ustanın yüzündeki neredeyse tüm kemikler kırık."



Polis oto sürücüsünü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA