Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Tamince, Doyen İddialarına Yanıt Verdi
Ara
BİST 82.745 %0,54
DOLAR 3,8216 %-0,15
EURO 4,0680 %-0,37
PARİTE 1,0642 %-0,17
ALTIN 147,75 %-0,34
FAİZ 11,33 %0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Tamince, Doyen İddialarına Yanıt Verdi

Tamince: Doyen'le bağlantım yok, iddialara karşı mücadele edeceğim.

Tamince, Doyen İddialarına Yanıt Verdi

Tamince: Doyen'le bağlantım yok, iddialara karşı mücadele edeceğim.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>