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Tamince, Doyen İddialarına Yanıt Verdi
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Transfer Yaparsak Sürpriz Olur'
Hüsnü Mahalli Tahliye Oluyor
Tamince, Doyen İddialarına Yanıt Verdi
20 Ocak 2017 Cuma 12:32
Tamince: Doyen'le bağlantım yok, iddialara karşı mücadele edeceğim.
Tamince: Doyen'le bağlantım yok, iddialara karşı mücadele edeceğim.
Kaynak:
Dunya.com
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